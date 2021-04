L’ex pornostar Mia Khalifa raccoglie diecimila dollari per gli interventi chirurgici trans

L’ex pornostar Mia Khalifa ha annunciato attraverso i social di aver raccolto più di 10.000 dollari per le transgender di colore. Una donazione che la star 28enne ha dato a ‘For The Gworls’, un ente di beneficenza che fornisce assistenza finanziaria per interventi chirurgici di affermazione del genere

Scrive su Instagram: “Ho raccolto dei soldi su OF (OnlyFans) per la giornata delle donne e ho cercato di trovare organizzazioni a cui donarlo. Adoro quello che sta facendo For The Gworls, grazie per il vostro lavoro e a tutti coloro che hanno donato”.

Da quando ha abbandonato i set porno Khalifa ha criticato quel mondo.Ha affermato di aver guadagnato solo 12.000 dollari per una dozzina di video in cui è apparsa prima di lasciare l’attività disgustata nel 2015.

“La gente pensa che io stia accumulando milioni con il porno. Completamente falso – aveva scritto su Twitter – Ho guadagnato un totale di circa dodicimila dollari nel settore e non ho mai più visto un centesimo. La difficoltà a trovare un lavoro normale dopo aver lasciato il porno era spaventosa”.

Khalifa, nata a Beirut, ha avuto successo quando ha filmato un rapporto a tre con indosso un hijab, ricevendo così minacce di morte anche dall’Isis.

Dopo la sua breve carriera ha lavorato come commentatrice sportiva, modella e superstar di OnlyFans.