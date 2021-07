No al Green Pass, i No Vax manifestano a Torino

L’appello, come ormai consuetudine in questi casi, sta circolando online. Il movimento No Vax e negazionista pronto a protestare contro il Green pass obbligatorio per entrare nei locali e per gli spostamenti e contro la proroga dello Stato di emergenza.

L’appuntamento che il popolo dei contrari alle misure anti-Covid si è dato è per giovedì 22 luglio alle 21 in piazza Castello. “Facciamolo per la nostra libertà”, “Alziamo la testa” scrivono alcuni degli organizzatori sul profilo Facebook di “No paura day Torino”, che riunisce la galassia dei negazionisti.