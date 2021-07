Fifa 22 e Hypermotion Tech, le prime recensioni

Fifa 22 sarà nei negozi a partire dal 1 ottobre, ma in questi mesi estivi impazzano le recensioni e i leak su come sarà il gioco, anche perchè si tratta della prima edizione davvero pensata per le consolle di nuova generazione come Ps5 e Xbox Serie X.

La grande novità di Fifa 22 è Hypermotion Tech, la nuova tecnologia sviluppata proprio per le next gen che permette un maggior realismo.

Approfittando proprio della maggior potenza di queste consolle, in grado di processare più dati e più velocemente, si è studiato un sistema per riportare nel game le movenze dei giocatori in modo che sembrassero il meno meccaniche possibili. D’altronde quello del realismo è un vero e proprio pallino per quelli di Ea Sports che negli anni hanno lavorato molto per rendere veritiero il gioco e che definiscono questa nuova tecnologia come il più grande cambiamento mai fatto dal punto di vista delle animazioni.

E chi l’ha già provato può confermare che Fifa 22 con Hypermotion Tech è davvero un altro livello di gioco. Non solo le stesse partite sono più realistiche, ma anche le movenze e le interazioni. Insomma, giocate che nelle vecchie edizioni non sarebbero state possibili sono ora ai piedi dei campioni: basti pensare che nell’edizione di Fifa con Hypermotion Tech i calciatori potranno compiere fino a sei azioni in più al secondo, con attaccanti sempre più dinamici e difensori sempre più risoluti.

Ma migliora anche l’ambiente circostante. Ad esempio, la palla ora rimbalza come una palla nella vita reale. Per non parlare delle espressioni facciali e delle esultanze dei giocatori.

Buone notizie anche per chi non ha una consolle di ultima generazione in quanto molte migliorie sono state apportate anche sulle “vecchie” Ps4 e Xbox One. Dalla grafica più accurata e veritiera fino a nuove tattiche di attacco e quattro nuove skill moves per potenziare l’agilità dei player.