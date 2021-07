Amazon assume a Novara. Il colosso dell’e-commerce si prepara ad aprire il suo nuovo centro di distribuzione a Novara e cerca personale.

Due le ricerche attive: per aziende fornitrici di servizi e beni e per personale che possa lavorare nel centro.

Le aziende interessate alla selezione dei fornitori di beni e servizi a supporto delle attività del centro potranno inviare la loro candidatura tramite l’indirizzo e-mail

info-mxp6@amazon.com a partire da oggi.

Amazon assume a Novara: ecco come candidarsi

Prosegue anche la selezione del personale: è possibile candidarsi sul sito www.lavoracon-amazon.it alle posizioni di operatore di magazzino presso il nuovo stabilimento, in cui l’azienda prevede di creare 900 posti di lavoro a tempo indeterminato entro tre anni dall’avvio dell’attività. Anche la ricerca dei profili per le posizioni manageriali e le funzioni di supporto del nuovo magazzino è tutt’ora in corso ed è possibile sottoporre la candidatura attraverso il sito www.amazon.jobs.



“Riteniamo importante – sottolinea Salvatore Schembri Volpe, ad di Amazon Italia Logistica – creare una sinergia con le comunità in cui siamo presenti. Ne è un perfetto esempio l’avvio della campagna vaccinale rivolta ai dipendenti e al personale dei nostri fornitori in varie Regioni, tra cui il Piemonte. Siamo certi che il nuovo centro di distribuzione possa avere un impatto positivo sulla realtà locale e sull’occupazione a Novara e nei comuni limitrofi” ha concluso il numero uno di Amazon Italia.

Quello di Novara sarà il quinto centro logistico di Amazon in territorio piemontese dopo i due centri di distribuzione di Vercelli e Torrazza Piemonte (To) già pienamente funzionati e i depositi di smistamento a Brandizzo (To) e Grugliasco (To).

Attualmente in Piemonte sono duemila le persone che lavorano a tempo indeterminato ad Amazon e dopo l’apertura del polo novarese si prospettano altre quattrocento assunzioni con l’obiettivo di arrivare a fine 2021 a quota 2400 dipendenti in tutto.