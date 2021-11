Tentano il furto di un motorino, arrestati in corso Francia

Stavano rubando uno scooter in via Cordero di Pamparato, angolo corso Francia, nel quartiere Campidoglio, ma non si sono accorti che dietro di loro stava giungendo una volante di polizia. Due italiani di 19 e 20 anni, entrambi con precedenti specifici di polizia sono stati colti in fragrante dopo la segnalazione arrivata da alcuni residenti.

Uno di loro stava chiaramente posizionato come “palo” ma è riuscito ad accorgersi della presenza degli agenti. I due sono stati fermati in corso Francia mentre nella via veniva ritrovato lo scooter con la carena anteriore spaccata all’altezza del nottolino, danno che comprometteva la corretta accensione del mezzo.

Per i due giovani è scattato l’arresto per tentato furto aggravato in concorso.