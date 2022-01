Nel dehor con il green pass intestato ad altri: 3 denunce

Seduti al bar e intenti a consumare ma con un green pass intestato ad altre persone. Ad accorgersene i vigili del Reparto di polizia commerciale della polizia municipale di Torino durante un controllo nei dehors.

In particolare in piazzetta IV marzo, nel centro cittadino, in due locali sono state trovate tre persone che sedevano a consumare con un green pass che non era intestato a loro.

Un quarantaseienne di nazionalità italiana e due uomini di nazionalità romena di 47 e 48 anni, avevano il certificato verde di un’altra persona.

I tre uomini sono stati sanzionati per inosservanza della normativa vigente sulla certificazione verde Covid-19 e saranno denunciati per sostituzione di persona.