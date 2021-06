Nasce la Lista civica Lo Russo Sindaco, guidata da Mario Giaccone

“Partecipazione, concretezza e lealta’ nei confronti di Lo Russo e della coalizione intera” con queste parole d’ordine nasce oggi il comitato elettorale per la Lista civica Lo Russo Sindaco, presieduto da Mario Giaccone.

Nella lista confluiscono il Polo Civico dalla Lista Monviso di Mario Giaccone, Alleanza dei Democratici rappresentata da Pino De Michele, Demos rappresentato da Elena Apollonio e Centro Democratico rappresentato da Silvio Bo.

“La Lista, espressione diretta del sindaco – spiega Giaccone – vuole rivolgersi al mondo civico, a quello delle professioni attraverso gli esponenti che comporranno la lista stessa, in fase di completamento, ma che rimane aperta alle implementazioni da parte di chi vuole offrire la propria competenza al centro sinistra per sconfiggere tutti insieme l’avversario Damilano, ritrovandosi in un movimento concreto e solido come quello che abbiamo creato negli anni”. Il logo della Lista non riporterà alcun altro simbolo al suo interno. “Il mio ruolo – prosegue Giaccone – sarà quello di farmi garante di questo contenitore politico, non solo perchè non mi candido personalmente, ma anche perchè tutti rinunciamo ai nostri simboli, per permettere agli interlocutori che verranno di riconoscersi in un richiamo comune e non personale”.