Il presidente di Epat Mautino in lista con Damilano

Il presidente di Epat, l’associazione dei pubblici esercizi di Torino e provincia, Alessandro Mautino scende in politica a fianco di Paolo Damilano e della lista Torino Bellissima.

”Stimo molto Paolo Damilano, una persona con grande determinazione e un’esperienza imprenditoriale importante – annuncia su Facebook – in questi ultimi mesi ho apprezzato il suo autentico desiderio di mettersi al servizio della nostra Città. Condivido con Paolo l’amore per Torino e la volontà di fare la nostra parte per renderla ancora più bella…anzi bellissima! Perché Bellissima non è solo un superlativo ma un’idea concreta che nasce da un sogno e diventa visione per il futuro.” “Ho quindi deciso di essere al suo fianco, candidandomi con Torino Bellissima alle prossime elezioni amministrative e di mettere a disposizione la mia esperienza e le mie competenze; sarà un privilegio essere sempre più in contatto con la gente, interpretandone desideri ed esigenze. Si parte. E ora qualcosa di completamente diverso”.