90enne per strada in lacrime: “Non ho soldi per mangiare”. Soccorsa dalla polizia nel quartiere Cenisia

Vagava da sola e in lacrime per le vie del quartiere Cenisia, a Torino, quando è stata notata dagli agenti del commissariato locale. La donna novantenne all’avvicinarsi dei poliziotti è scoppiata a piangere dicendo che non aveva più soldi e non poteva mangiare.

L’anziana infatti aveva prelevato a inizio mese la sua pensione, ma non si ricordava come aveva speso tutti i soldi, e ora non aveva più denaro nemmeno per fare la spesa e aveva il frigo vuoto e non mangiava da 12 ore. Gli uomini della volante l’hanno accompagnata a casa e le hanno comprato il pranzo e il cibo necessario per i prossimi giorni.