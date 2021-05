MS5, sul candidato sindaco Appendino manda in tilt anche Alexa

Questo strano inizio di campagna elettorale, tra alleanze ipotizzate e poi saltate e tra chi fino all’ultimo non sa se scendere in campo sta mettendo in crisi non solo i cittadini torinesi, ma anche gli algoritmi dei sistemi informatici.

Lo dimostra il simpatico video che sta circolando in queste ore sui social in cui si prova a chiedere ad Alexa chi sarà il prossimo sindaco di Torino. Ebbene l’assistente vocale di Amazon non si sbilancia nelle sue previsioni e spiega anche il perché.

“Non posso svelarti il nome del nuovo sindaco di Torino perché il Movimento 5 Stelle non ha ancora un suo candidato”. Insomma il no di Appendino a un secondo mandato e l’indecisione dei pentastellati su chi candidare, anche ora che ipotesi di alleanze con il Pd sono tramontate, sta mandando in confusione anche Alexa, che di solito ha una risposta a tutto!