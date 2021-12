Movida, i Radicali propongono il “sindaco della notte”

Un sindaco per controllare e gestire la movida a Torino. È la proposta di Silvio Viale capogruppo della Lista Civica per Torino che ha presentato una proposta di deliberazione consiliare per “l’istituzione di una figura di coordinamento sul modello del sindaco della notte” invitando nel frattempo a trovare “un punto di riferimento unico, che in questo momento può essere individuato in un assessore”.

“In Italia e all’estero – dice Viale – ci sono già diversi esempi di una figura di riferimento per tutte le questioni notturne e soprattutto per il conflitto fra attività ludiche e residenti. Dal momento che non è facile istituire da subito il sindaco della notte si può immediatamente partire individuando un assessore che si occupi prettamente di movida”.

La proposta del sindaco della notte, ricorda il presidente di Radicali Italiani, Igor Boni, è stata avanzata dai Radicali in tutte le grandi città. “Da qualche mese – conclude Viale – abbiamo iniziato una raccolta firme, ad oggi circa 300, ma visto che il dibattito è esploso abbiamo deciso di bruciare i tempi e iniziare a presentare la delibera in Comune comune mentre prosegue raccolta firme per delibera di iniziativa popolare”.