Morta la bimba di tre anni caduta dal balcone

Non ce l’ha fatta la bimba di tre anni caduta dal balcone della sua casa al quarto piano di via Milano, in centro a Torino. La piccola è deceduta poco fa all’ospedale Regina Margherita dove era stata trasportata in codice rosso per le lesioni riportate, tra cui traumi al cranio e al torace.

Le sue condizioni erano da subito disperate e non sono valsi a nulla gli sforzi dei medici per salvarle la vita.

Intanto sull’accaduto stanno indagando gli agenti di polizia che nella notta hanno ascoltato la mamma della bimba e il suo compagno, e continuano a sentire testimoni per ricostruire la dinamica dell’accaduto.