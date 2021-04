Moncalieri, i prossimi appuntamenti della biblioteca civica Arduino

I prossimi appuntamenti in programma sulla pagina Facebook della biblioteca civica Arduino @bibliomonc

Venerdì 16 aprile 2021

Il venerdì dello scrittore

Incontro con Caterina Civallero e Maria Luisa Rossi

Ore 18



Quando veniamo concepiti non siamo soli: probabilmente anche tu non sai di aver perso un fratello o una sorella prima della nascita. La possibilità che la gravidanza parta con un potenziale gemellare che poi si risolve con un parto singolo, è altissima, ed è un fatto normale. Civallero e Rossi ci guidano con i loro libri in un affascinante viaggio alla scoperta della “sindrome del gemello che resta”, delle sue implicazioni e potenzialità.

“Competenza e passione contraddistinguono il lavoro di ricerca e le pubblicazioni delle autrici di questa settimana – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo – Due ‘esperte di benessere’ che ci propongono un tema insolito e di sicuro interesse per il nostro pubblico”.

Vuoi recensire un libro o un film?

Il Venerdì dello Scrittore dà voce ai lettori



scrivi una mail a biblioteca@comune.moncalieri.to.it

e la tua recensione verrà pubblicata sulla pagina Facebook della Biblioteca Arduino