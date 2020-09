Moncalieri, 100mila euro per il commercio. Sindaco Montagna: “Nessuna serranda deve rimanere chiusa”

Il Comune di Moncalieri è pronto a sostenere il piccolo commercio nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. La giunta comunale ha infatti approvato una delibera che stabilisce l’erogazione di fondi a favore delle micro imprese del commercio al dettaglio, dell’artigianato, delle attività urbane, dei servizi alla persona e della somministrazione.

Un aiuto per coprire i costi fissi come affitti e utenze e per sostenere le spese straordinarie legate al rispetto delle misure di contrasto e di contenimento del Covid-19 che gli operatori dovranno affrontare con la riapertura delle attività.

Il contributo è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale e regionale.

Per richiederlo occorre compilare un modulo sul sito del Comune di Moncalieri entro domenica 3 maggio.

“All’inizio di questa emergenza abbiamo preso due impegni con i cittadini: burocrazia zero e nessuno indietro – ricordano il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna, e l’assessore al Commercio, Angelo Ferrero – per questo, accanto agli aiuti alimentari e alla distribuzione di mascherine, lanciamo questa iniziativa a sostegno del nostro piccolo commercio stanziando inizialmente 100mila euro: richiesta semplice e aiuti rapidi a fondo perduto affinché nessuno sia lasciato solo in questo momento difficile. Per noi negozi di vicinato, bar, ristoranti e botteghe artigiane sono un pilastro della vita della città. In attesa dei provvedimenti del Governo, vogliamo fare di tutto affinché nessuna serranda rimanga chiusa. La ripartenza deve riguardare tutti”.