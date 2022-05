Mino Giachino: “Bene i grandi eventi, ma meglio puntare sulla Tav”

Meno grandi eventi e più Tav. E’ l’opinione di Mino Giachino, leader di Si Tav, Si lavoro che si mostra poco impressionato da Eurovision e Salone del Libro.

“Bene gli eventi di questi giorni, ma per rilanciare economia e lavoro occorrono scelte più importanti come la gestione dei fondi per l’automotive, l’accelerazione della Tav e della Linea 2 della Metropolitana, e il Centro per l’Intelligenza Artificiale”.

“Se guardiamo il mondo dall’Eurovillage o dal Salone del Libro – ha detto Giachino – Torino è una città bellissima, ma se guardiamo Torino dai quartieri della periferia i primi problemi sono il lavoro e la sicurezza. Gli eventi hanno dato sicuramente una boccata d’ossigeno al settore turistico e alberghiero ma il declino economico è proseguito anche a otto mesi dall’insediamento della nuova amministrazione comunale”.

“Per rilanciare economia e lavoro – ha rimarcato – saranno più importanti i fondi per il settore automotive che abbiamo ottenuto dal Governo. Comune, Regione, associazioni industriali, sindacati e Politecnico aprano la discussione col ministro Giancarlo Giorgetti per discutere come usare quei fondi per difendere le aziende dell’indotto. Si accelerino i lavori in grave ritardo della Tav, perché con il completamento dell’opera raddoppierebbero gli arrivi di turisti e studenti, e anche le procedure per la Linea 2 della Metro e per il Centro della Intelligenza Artificiale”.