Mezzi pubblici, dal 1 luglio aumenti per linee extraurbane

Costerà di più viaggiare con i mezzi pubblici a Torino e dintorni. Dal 1 luglio infatti scatta il ritoco al rialzo delle tariffe per i biglietti e gli abbonamenti del sistema integrato “Formula”e dei servizi ferroviari e automobilistici extraurbani gestiti da Gtt.

L’aumento medio è stimato essere el 5,64% delle tariffe Formula e del 5,54% di quelle fuori Formula. L’adeguamento tariffario, spiega una nota, “è conseguenza dell’aggiornamento automatico all’inflazione delle tariffe previste per il trasporto pubblico locale approvato dall’Assemblea dell’Agenzia della Mobilità Piemontese”.



Anche il Biglietto Integrato Metropolitano (Bim A e Bim B) che permette viaggi intermodali su tram, bus, ferrovie e metropolitana adeguerà le tariffe, Il Bim Integrato A, valido per 100 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana Gtt, sulla metropolitana e sulle linee ferroviarie Trenitalia e Gtt entro i limiti della prima cintura, sarà in vendita a 3,50 euro anziché 2,70.

Il Bim ‘Integrato B’ valido per 120 minuti dalla convalida sulla rete urbana e suburbana Gtt, sulla metropolitana, sulle linee ferroviarie Trenitalia e Gtt e su alcune linee automobilistiche extraurbane gestite dal Consorzio Extra.To sarà in vendita a 4 euro anziché a 3,20.