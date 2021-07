Metro, aggiornamento del software per risolvere i problemi tecnici

Sarà necessario un aggiornamento del software di sistema della linea 1 della Metropolitana di Torino per risolvere definitivamente il problema di guasti che nelle scorse settimane aveva bloccato i treni sulla tratta Lingotto-Bengasi.

L’attività sarà effettuata da Siemens nel mese di agosto, preceduti da un test di prova nella notte tra il 31 luglio e il primo agosto, così da verificare il corretto funzionamento del nuovo software e non compromettere il servizio nel caso in cui l’esito della prova non sia soddisfacente.

Infra.To, società di progettazione e realizzazione delle infrastrutture in house alla Città di Torino, ha chiesto inoltre a Siemens di monitorare l’intera linea 1 della metropolitana e di predisporre una squadra di pronto intervento h24 disponibile ad attivarsi in caso di nuove anomalie.

Tale team di lavoro era stato attivato già nel mese di maggio, su richiesta della stessa Infra.To, in seguito alle prime difficoltà emerse dopo l’apertura della nuova tratta. Ed è stato proprio sulla base di tali analisi che Siemens, fornitore del sistema VAL208, ha proposto un aggiornamento del software del sistema per risolvere i problemi in modo definitivo