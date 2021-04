Messaggi antiabortisti al Valdese, Pd: “Indecente propaganda contro le donne”

Anche il Partito Democratico torinese condanna i messaggi antiabortisti comparsi questa mattina sui muri dell’ospedale Valdese.

Il segretario Mimmo Carretta e Nadia Conticelli li definiscono “Indecente la propaganda contro le donne comparsa oggi con il simbolo di una fiamma tricolore sui muri intorno all’ospedale oftalmico. Messaggi offensivi nei confronti della salute e del corpo femminile, ridotto a incubatore di figli “per la patria”, e lesivi della genitorialità e delle scelte consapevoli di tutti, uomini e donne”.

I Dem fanno poi un accenno anche al video in cui Beppe Grillo difende il figlio accusato di violenza sessuale: “Assistiamo in questi giorni a quello che non esitiamo a definire un vero e proprio “imbarbarimento”, che attacca i più elementari diritti e le tutele delle donne. Dalle farneticazioni di Beppe Grillo, che consapevolmente confonde vittima colpevoli, agli esibiti tentativi della Regione Piemonte di delegittimare il servizio pubblico dei consultori come luoghi deputati per le scelte di autodeterminazione delle donne sulla propria salute e sul proprio corpo, fino ai tentativi di ostacolare il percorso parlamentare della legge Zan, contro l’omotransfobia e per il rispetto della persone”.

“Un tale clima, violento e contro ogni regola di civile convivenza e libertà, in questo momento di fragilità economica e sociale, non può che destare la nostra preoccupazione e vederci impegnati su tutti i fronti nella difesa dei diritti e delle persone” concludono dal Partito Democratico.