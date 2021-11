Maria Grazia Grippo presidente del Consiglio Comunale, Conticelli capogruppo Pd

Alla vigilia della prima seduta di Sala Rossa i giochi sono già fatti per i ruoli della presidenza del Consiglio Comunale e in questo caso nessuno spazio agli alleati. Saranno infatti due donne del Partito Democratico ad avere un ruolo nella presidenza del consiglio Comunale. La Presidente sarà Maria Grazia Grippo, che già nello scorso mandato era consigliera. Mentre la vicepresidenza spetta a Ludovica Cioria, uno new entry tra le più votate.

A Nadia Conticelli, che anche lei ha fatto incetta di preferenze durante il voto del 3 o 4 ottobre, il ruolo di capogruppo del Partito Democratico in Sala Rossa.