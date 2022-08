Marco Grimaldi capolista alla Camera a Torino per l’Alleanza Verdi-Sinistra

Il capogruppo regionale di Luv Marco Grimaldi sarà capolista alla Camera a Torino per l’Alleanza Verdi-Sinistra, nel cosiddetto proporzionale/plurinominale, a fianco di Valentina Cera, capolista al Senato.

“Avrei voluto, come tante e tanti di voi, affrontare queste elezioni in un contesto diverso e non parlo solo della corsa per fermare il governo dei nostri peggiori incubi. Parlo delle nostre idee, così giuste ma arrivate all’appuntamento con il voto nel pieno di un’estate di fuoco, che ha sciolto pure le Camere. So però di avere intorno a me una bellissima e larghissima comunità che si è buttata a capofitto in questa sfida elettorale, lo dimostrano le centinaia di ore di lavoro e di discussione democratica di questo mese di agosto a cui tante e tanti hanno dedicato il proprio tempo, facendo del proprio meglio per costruire una proposta credibile nel nome della giustizia climatica e della giustizia sociale” afferma Grimaldi.

Tra i temi della campagna elettorale che porterà avanti Grimaldi: “La lotta ai cambiamenti climatici e per la transizione ecologica, con il più grande piano di rilancio del trasporto pubblico mai visto, ridurre gli orari di lavoro a parità di salario, tassare i profitti dove vengono generati lottando contro i paradisi fiscali, chiedere diritti pieni come il matrimonio egualitario e lo ius soli, combattere le mafie a viso aperto”

Nelle liste sono candidati anche Enrico Manfredi e Nicoletta Cerrato, compagni e amici dei Verdi come Mariella Grisà, Fabrizio Frosina, Andrea Giuliana e Emanuela Chidichimo e Andrea John Déjanaz, giovanissimo docente e attivista dei Fridays For Future.

Nel cosiddetto Piemonte 2 capolista sarà la Segretaria regionale di Sinistra Italiana Fiammetta Rosso, che si batterà per la coalizione all’uninominale al Senato di Cuneo.