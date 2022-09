Manifesti satirici contro Giorgia Meloni in centro a Torino 

“Se la vita ti dà Meloni…sorbetto, non votazioni” è quanto si legge nel manifesto satirico comparso oggi in centro a Torino, nel piazzale Valdo Fusi. Con una caricatura che rappresenta su sfondo tricolore mano che spreme un mezzo melone, con occhi, naso e bocca, che ricordano il volto dell’esponente del centrodestra. n un bicchiere ci sono palline di gelato, una delle quali con il volto ancora di Giorgia Meloni. Mentre un logo che ricorda quello di Fratelli d’Italia ha in realtà la scritta “Fardelli d’Italia”.

Meloni è attesa la prossima settimana a Torino per la campagna elettorale. Sul manifesto indaga la Digos.