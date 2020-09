Mala movida, locali chiusi e sanzioni a mini market

Nuovo episodio di “mala movida” nelle vie attorno a Piazza Vittorio Veneto. Questa volta in via Matteo Pescatore dove gli agenti di polizia hanno notificato la sospensione della licenza e conseguente chiusura dell’esercizio per 7 giorni come risultato delle indagini su un episodio di violenza dello scorso 6 settembre.

In piena notte, infatti, un cittadino marocchino riferiva alla Volante di essere stato aggredito all’interno del bar, a calci e pugni, da un gruppo di persone e che l’aggressione si era protratta anche al di fuori del locale, dove era stata coinvolta come parte lesa un’altra persona, un cittadino tunisino.

In zona San Salvario invece sono stati sanzionati con multe di 160 euro due market, tra via Nizza e via Saluzzo, per la vendita di bevande alcoliche dopo le ore 21.

Chiuso anche un esercizio commerciale di via Rossini per assembramenti visto la presenza di numerose persone e per la vendita di alcolici da asporto a minori di 18 anni.