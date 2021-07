Piazzetta Antonicelli, Guerrini: “Aspettative deluse, no a pedonalizzazione definitiva”

Il presidente della Circoscrizione 1 di Torino, Massimo Guerrini, interviene sulla questione della pedonalizzazione di piazzetta Antonicelli, dopo le polemiche di chi sostiene che lo spazio chiuso al traffico non sia stato gestito nel migliore dei modi, e non nasconde la propria amarezza.

“Dopo due mesi di sperimentazione, registriamo notevoli e significative difficoltà rispetto ad un utilizzo pieno e funzionale di Piazzetta Antonicelli, che rendono maggiormente incomprensibile ai cittadini le modifiche relative alla viabilità, che comunque sono oggettivamente rilevanti e sulle quali, come già fatto in passato, ribadiamo le nostre forti perplessità, soprattutto per l’impatto del traffico su Via Garibaldi” spiega Guerrini che osserva come “in assenza di un coordinamento e un impegno diretto dell’Assessorato alla Cultura, l’utilizzo dello spazio pedonalizzato è stato del tutto marginale e secondario. Abbiamo trasmesso, agli assessorati competenti, una relazione dettagliata sull’andamento della sperimentazione in corso, sulla base della quale auspichiamo una revisione del progetto”.

“Ad oggi sono state disattese molte aspettative, pertanto a nostro avviso, in assenza di una condivisione ampia da parte del territorio e il raggiungimento degli obbiettivi prefissati, relativamente all’utilizzo e alla qualità dello spazio pubblico, nonché alla risoluzione delle criticità relative alla viabilità, comunichiamo sin da oggi che le condizioni per rendere definitiva l’area pedonale sono venute meno” conclude Guerrini.