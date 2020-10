M5s, mozione di sfiducia per l’assessore Icardi. La Lega risponde: “Senza di noi non si governa”

Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle in Regione Piemonte sfiducia l’assessore alla Sanità Luigi Icardi presentando una mozione al Consiglio in cui si spiega come l’esponente della giunta Cirio non avrebbe saputo gestire adeguatamente l’emergenza sanitaria del Covid-19 in Piemonte.

“La Giunta Cirio e la maggioranza di destra – affermano i pentastellati – hanno gestito male la prima ondata di contagi ed ora non possono permettersi di affrontare, peggio, la seconda. Il Piemonte è in vetta nella lista delle Regioni per numero di contagi e decessi, ed allo stesso tempo fanalino di coda a livello nazionale per quanto riguarda i tamponi effettuati. Serve un cambio di marcia, a partire dalla catena di comando della sanità piemontese. Icardi ha fallito, lo raccontano i numeri e lo testimoniano i fatti”.

- Advertisement -

Immediata la replica del gruppo della Lega che in un post su Facebook, condiviso dallo stesso Icardi, si afferma: “Senza di noi non si governa”.