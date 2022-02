Lunedì il consiglio regionale aperto sull’emergenza climatica

Sono due le giornate dedicate al Consiglio regionale la prossima settimana: lunedì 21 febbraio il Consiglio aperto è convocato sul tema dell’emergenza ambientale e la riduzione delle emissioni climalteranti, tra le 9.30 e le 17 e, successivamente fino alle 19, in seduta ordinaria per l’esame dei documenti collegati; martedì 22, dalle 10 alle 19, ancora in ordinaria con sindacato ispettivo alle 9.30 e question time alle 14. All’ordine del giorno di martedì, vi è il proseguimento dei lavori delle Pdl 125 “Norme di semplificazione in materia urbanistica ed edilizia” e 120 “Istituzione della giornata regionale del valore alpino”, oltre alle proposte di deliberazione concernenti la programmazione delle strutture sanitarie di prossimità (219) e il Piano energetico ambientale (37). L’ordine del giorno è completato da numerosi atti d’indirizzo. Mentre la seduta ordinaria di martedì 22 si svolge regolarmente in presenza, quelle convocate lunedì 21 si tengono in videoconferenza.