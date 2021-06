Lotteria degli scontrini, regioni e città vincenti del concorso

Nord e centro Italia ancora protagonisti delle vincite mensili della lotteria degli scontrini. Tre dei 10 premi da 100mila euro del concorso di giugno sono finiti in Lombardia, precisamente a Milano, Robbiate (LC) e Arosio (CO). Due vincite in provincia di Torino, a San Mauro Torinese e Orbassano. L’Emilia Romagna spunta con San Polo d’Enza (RE), mentre le Marche festeggiano ancora con Pesaro. Tappa in Toscana con Pescia, in provincia di Pistoia, mentre sono due i premi andati nel Lazio, a Roma e a Orte (VT).