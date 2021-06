Damilano non partecipa a dibattito. Confesercenti: “Inaffidabile, tradisce commercio”

“Se questa è la prima prova di affidabilità, povera Torino”. Così Confesercenti reagisce alla notizia che il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano non parteciperà all’incontro organizzata per il prossimo 27 giugno.

“Si tratta – dice Giancarlo Banchieri , presidente di Confesercenti – di una prova di completa inaffidabilità, che va al di la del semplice violazione del galateo istituzionale. Le motivazioni addottte sono risibili e francamente imbarazzanti da parte di chi ambisce a guidare una grande città come Torino. Prendiamo atto che il signor Damilano si sottrae al confronto sui temi del commercio e del turismo: è sperabile che se ne ricordino gli operatori il giorno delle elezioni”.

Damilano ha dichiarato di aver deciso di non partecipare a dibattiti fini a settembre per volersi concentrare sul programma per Torino.