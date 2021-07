The Goonies, il film diventa una slot machine tra le più amate dai giocatori online

Era il 1985 quando per la produzione di Steven Spielberg, usciva nelle sale cinematografiche un film destinato a diventare un cult per la generazione di fine millennio: i Goonies. La storia di un gruppo di ragazzi che parte alla ricerca del tesoro dei pirati di Willy l’Orbo e finisce coinvolta nell’inseguimento e fuga dai criminali della Banda Fratelli. Fino ad arrivare davvero al galeone segreto e riuscire a impossessarsi delle pietre preziose che permetteranno alle loro famiglie di evitare lo sfratto.

Riconosciuto nel 2017 come film “culturalmente, storicamente ed esteticamente significativo” dal Congresso americano che ne conserva copia nei suoi archivi, per chi è cresciuto negli anni Ottanta i Goonies sono un vero e proprio simbolo generazionale. Dalla colonna sonora cantata da Cindy Lauper fino ai molti videogiochi che vennero creati ispirandosi alla trama del film e che ebbero un ampio successo di pubblico. D’altronde erano gli anni dello sviluppo informatico, quando nascevano i primi home computer e si scopriva il mondo dei videogames, che molto spesso prendevano spunto dai grandi successi televisivi e cinematografici e a volte tentavano di proporre impensabili sequel.

Da allora ne è passato di tempo e un’invenzione rivoluzionaria come internet ha modificato le nostre abitudini di vita. Ma in qualche modo anche in un mondo iperconnesso come quello attuale è possibile tornare bambini e riscoprire i Goonies. Il film, infatti, è anche protagonista di una slot AAMS tra le più amate dai giocatori e che nei suoi 5 rulli e 20 linee di pagamento ripropone i simboli del film, dal doblone al forziere con il tesoro, fino alla bandiera pirata e al galeone. Mentre tra le funzionalità bonus della slot si possono trovare le caratteristiche di tutti i personaggi e delle scene più significative. Dalla mappa del tesoro di Mickey fino alle monete fortunate di Mouth, dal nascondiglio della Banda Fratelli al balletto di Chuck, passando per le bilance delle monete e l’organo-scheletro.

Ma se quella dei Goonies è di sicuro una delle slot più amate non è la prima volta che un film diventa il tema di una slot machine. Anzi, si possono citare numerosi esempi di giochi online tratti dal mondo del cinema e dello spettacolo. D’altronde quello dei casinò online è un settore che negli ultimi anni ha conosciuto una notevole espansione e il cui successo sembra inarrestabile. Infondo, gli appassionati di giochi e scommesse sono da sempre moltissimi che al brivido del gioco uniscono la speranza di vincere qualcosa. La diffusione di internet ha resto il tutto molto più facile e comodo in quanto si può giocare direttamente da casa propria e quando si vuole. E nel contempo ha fatto sì che le offerte e le proposte ai giocatori fossero quanto più varie possibili proprio per non annoiarsi mai e potersi divertire con quelli che sono i personaggi e i temi che più preferiamo. E i Goonies in questo hanno dimostrato di essere uno dei temi più amati ed apprezzati.