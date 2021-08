I militanti No Tav in piazza Castello a Torino dove in prefettura questa mattina si è svolto un vertice che ha coinvolto la ministra dell’interno Luciana Lamorgese, il capo della polizia, questore e prefetto di Torino.

“Anche noi abbiamo diritto di esporre le nostre opinioni e di parlare con il ministro, invece le forze dell’ordine hanno blindato la piazza per impedirci di entrare”. Lo dice un portavoce del Movimento No Tav in piazza Castello, dove il movimento che si oppone alla Torino-Lione ha dato vita ad un presidio in occasione della presenza in prefettura del ministro Lamorgese e del capo della polizia Giannini.

Sono una cinquantina le persone che partecipano al presidio, tra cui Nicoletta Dosio, nota come la pasionaria No Tav. Le forze dell’ordine hanno transennato la piazza e tengono i manifestanti lontani dalla Prefettura, all’incrocio con via Pietro Micca. Tra i cartelli esposti ce n’è uno con la foto di Giovanna Saraceno, la No Tav rimasta ferita in occasione degli scontri dello scorso aprile in Val Susa.