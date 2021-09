Lo Russo sottoscrive candidatura a sindaco: “Momento che non si dimentica”

“Ci sono momenti nella vita di tutti che sai per certo che non dimenticherai mai, per me questo è uno di quelli” così Stefano Lo Russo annuncia di aver firmato la sottoscrizione della candidatura a sindaco.

Nella sede elettorale di piazza Delpiano e davanti all’ex sindaco Sergio Chiamparino che ha fatto da testimone tra l’altro nel giorno del suo compleanno.

“Vi confesso, Sergio Chiamparino può testimoniarlo, che un po’ mi tremava la mano dall’emozione. Il senso di responsabilità, l’amore per la nostra città fa anche questi scherzi. P.S. Oggi è anche il compleanno di Sergio Chiamparino, tanti auguri e grazie del sostegno!” scrive sui social Lo Russo.