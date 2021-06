Lo Russo incontra Azione: “Allargare il campo del centrosinistra”

Seconda giornata romana per il candidato sindaco del centrosinistra Stefano Lo Russo impegnato a costruire la sua campagna elettorale per le elezioni d’autunno.

Se ieri è stata la volta dell’incontro con il segretario Pd Enrico Letta oggi Lo Russo va alla caccia di alleanze e incontra Matteo Richetti di Azione.

“Abbiamo avuto uno scambio di opinioni molto costruttivo che proseguirà nei prossimi giorni sulla situazione politica nazionale e torinese nell’ottica del possibile allargamento del campo del centrosinistra per le prossime elezioni amministrative” ha affermato Lo Russo.

Tra i temi affrontati quello “dello sviluppo e della rinascita di Torino e del ruolo che la nostra città deve giocare nella fase di ripartenza che si sta per aprire”.

Altri incontri sono previsti nei prossimi giorni “con tutte quelle rappresentanze che si riconoscono nei valori del riformismo” conclude Lo Russo.