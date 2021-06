No vax contro Appendino: “Foto finta per spingere a vaccinarsi”

La sindaca Chiara Appendino si è sottoposta questa mattina alla vaccinazione contro il Covid. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un post sui social in cui spiega di fidarsi della scienza e di aver scelto di fare il vaccino anche in gravidanza.

Ma non sono mancate le critiche del movimento No Vax con chi sostiene che quella della sindaca è solo una mossa mediatica per spingere la gente a vaccinarsi.

In particolare chi contesta il gesto di Appendino sostiene si tratti di una foto costruita, ma la prima cittadina non avrebbe dato nessuna iniezione. Tra gli indizi che portano a pensare ciò il fatto che il medico nell’immagine non ha i guanti e che “nel punto 4 dell’informativa c’è scritto che è palesemente sconsigliato vaccinarsi a donne incinte”.

“Le auguro che vada tutto bene e speriamo che sia una dose di soluzione fisiologica anziché il siero sperimentale” concludono i no Vax