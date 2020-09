L’imbuto da riempire del ministro Azzolina

“La scuola non è un travaso di conoscenze. Lo studente non è un imbuto da riempire di conoscenze, è ben altro”. E ancora: “E’ importante che non si pensi che lo studente sia un imbuto da riempire con delle conoscenze e dei programmi”.

E vai. Il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina sull’imbuto ha fatto una gaffe che chi ha il suo incarico di governo non dovrebbe fare, anche perchè manda in confusione gli studenti che si stanno preparando per la maturità. È lei che di confusione ha dimostrato di saperne non può cadere in un errore di idraulica. Un errore commesso alcuni giorni fa durante una conferenza stampa in cui spiegava lo svolgimento della prova di Stato di quest’anno.

Elementare, ministro Azzolina, elementare: tutti sanno che un imbuto serve per riempire, ma logicamente non lo si può riempire.