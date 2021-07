L’esplosione di internet e la migrazione delle aziende online

L’esplosione di Internet degli ultimi anni ha catapultato in una sorta di Olimpo tante, tantissime attività, diventando di fatto la principale piazza di mercato del mondo.

Basti pensare all’e-commerce, un mega settore che coinvolge tantissime aziende di varia natura, dall’abbigliamento e moda, all’elettronica, settore probabilmente che più di tutti ha avuto un’impennata da considerare clamorosa, grazie all’espansione straordinaria di oggetti come Smartphone, PC, tablet, schede grafiche, controller. Nei negozi online di elettronica si trova davvero di tutto, ma ciò accade anche in tanti altri settori, da quelli che forniscono prodotti per l’agricoltura alla Pet economy, da quelli del fai da te alle stampe digitali.

E che dire dell’industria dell’intrattenimento?

Il settore del gioco online è uno di quelli che forse ne ha beneficiato maggiormente, un po’ come quello dell’elettronica. Se prima infatti giocare ai casinò era un’attività d’élite, per via del costo e della distanza che spesso era necessario percorrere per raggiungere una sala da gioco, oggi non è più così. Ora possiamo, ovunque ci troviamo, entrare ad esempio in un casino dal vivo.

Grazie ai casinò online, il gioco si è “democratizzato” diventando alla portata di tutti. Questo perché i giochi online costano meno rispetto a quelli di un casinò di terra, sono accessibili 24 ore su 24 ovunque ci si trovi e permettono di usufruire di vari bonus che, in un casinò vecchio stampo, sono semplicemente impensabili.

Un po’ come il settore dei video in streaming. Un tempo si andava al cinema per vedere un film, oppure ci si accomodava in casa per vedere una pellicola o una serie tv. Ora è invece tutto più a portata di mano. Non devi fare il biglietto e scegliere il posto al cinema oppure aspettare quel determinato orario per goderti lo spettacolo: fai click e dopo pochi secondi puoi già vedere quello che preferisci, peraltro scegliendo da un menù che propone migliaia di titoli di tutti i generi.

Ma Internet ha favorito anche altri settori. Come dimenticare ad esempio l’operatività bancaria, la possibilità di pagare in qualsiasi parte del mondo con la moneta elettronica e al tempo stesso controllare online la situazione del nostro conto corrente o della nostra carta di credito ricaricabile?

Davvero tante le aziende che hanno sviluppato le loro attività anche nell’online per approfittare delle opportunità offerte da nuove tecnologie quali la connessione veloce e gli smartphone. E in questo periodo di pandemia mondiale di Covid 19, in cui la gente ha usufruito al massimo dei servizi che offre il mondo online, questo trend ha avuto indiscutibilmente un’impennata.