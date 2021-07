Sconti, coupon e bonus: tanti modi per risparmiare online

L’acquisto di beni e servizi su internet è sempre più frequente, grazie anche alla presenza di siti e piattaforme ormai in grado di intercettare qualsiasi tipo di necessità degli utenti. Il web, però, non è solo sinonimo di una ampia varietà di scelta, sia per ciò che riguarda i prodotti fisici che i servizi digitali, ma spesso permette anche di ottenere importanti risparmi economici. Bonus, voucher e sconti di varia natura sono alcune delle possibilità oggi presenti online, che consentono di spendere meno senza rinunciare alla qualità.

Bonus per divertirsi online: come utilizzarli

Uno degli strumenti di marketing più utilizzati dai siti di intrattenimento e di gioco è quello dei bonus: con questo termine si identifica, in buona sostanza, un cashback in denaro su una data mole di spesa. Un esempio particolarmente significativo in questo senso è quello dei giochi online e, soprattutto, dei casino digitali, che proprio attraverso i bonus riescono ad avvicinare numerosi utenti consentendo loro di provare il servizio a costo zero o quasi.

I migliori bonus casino possono essere sia con deposito che senza deposito: nel primo caso, l’utente ottiene un rimborso in base all’importo inizialmente speso alla prima registrazione sul portale; la seconda ipotesi, invece, garantisce la possibilità di spendere sul sito l’importo del bonus senza dover effettuare una prima ricarica. Entrambe le soluzioni offrono un importante incentivo al cliente, che può così provare slot machine, roulette e altri passatempi ludici in maniera molto conveniente e flessibile.

L’esempio dei casino viene spesso preso come riferimento dagli stessi analisti di marketing digitale, che vedono nelle iniziative degli operatori del settore un interessante motivo di studio. Ecco perché i cosiddetti bonus di benvenuto, tipici delle piattaforme di gioco, non di rado vengono riproposti anche in altri comparti, assicurando importanti risultati economici per le stesse società che ne fanno uso.

Coupon sconto e voucher: una soluzione per risparmiare nello shopping online

Un altro interessante metodo per risparmiare sul web sono i coupon, che in genere garantiscono uno sconto percentuale o a valore su una data categoria di prodotto o su brand specifici. I coupon sconto vengono ampiamente utilizzati soprattutto dai siti di e-commerce, che forniscono questi codici da inserire in fase d’ordine per veicolare delle offerte periodiche oppure sconti per il primo acquisto o per l’iscrizione alla newsletter.

Già utilizzati offline – basti pensare ai vecchi sconti da ritagliare sui giornali – i coupon online assolvono a diverse funzioni dal lato del commerciante. Attraverso questo strumento, infatti, si possono promuovere prodotti e marchi nuovi, aumentare le vendite in vista di un riassortimento o di un’uscita dal mercato o, ancora, ottenere dati importanti a fini di marketing mediante la registrazione dell’utente alla mailing list aziendale. Insomma, tanti vantaggi da entrambe le parti racchiusi in un piccolo codice che fa felici tutti!

Vendite private: i migliori marchi a prezzi scontatissimi

Per gli amanti dello shopping online, una delle migliori soluzioni per risparmiare è quello delle vendite private, ossia vendite riservate solo agli iscritti a un dato portale web o a una newsletter, che prevedono sconti particolarmente elevati su prodotti in genere di brand di prestigio.

Molto utilizzati nell’ambito dell’alta moda e dei prodotti per la casa, le vendite private possono essere organizzate sia dagli stessi brand attraverso i propri canali istituzionali che da siti web specializzati in questo campo, i quali collaborano attivamente con le aziende fornitrici per riservare dei prodotti ricercati a prezzi difficilmente disponibili nei negozi fisici e sul web. Basandosi sui concetti di ricercatezza e scarsità dell’offerta (in genere i pezzi scontati sono disponibili in numero limitato), le vendite private attivano la leva del desiderio del consumatore, pronto a rispondere al campanello del risparmio anche in tempi molto ristretti.

Come visto, dunque, i metodi per risparmiare online sono tanti e di varia natura: a seconda del tipo di prodotto o di servizio, si spazia dalle prove gratuite ai cashback, fino alle più particolari promozioni, il tutto nel nome di un vantaggio economico che, nonostante il passaggio al digitale, non smette di allettare il cliente finale. Occhi aperti, dunque, per non perdere le tante occasioni disponibili sul web e appagare il proprio desiderio senza troppi sensi di colpa!