“Una squadra completa, compatta, pronta a rappresentare il territorio in tutte le sfaccettature senza perdere tempo dietro a giochi a ribasso” così la candidata sindaca della coalizione formata da Movimento 5 Stelle e Europa Verde Valentina Sganga descrive gli uomini e le donne che correranno al suo fianco e per la presidenza delle Circoscrizioni cittadine.

Tiziana Mossa, Juri Bossuto, Loredana Loffredo, Federico Varacalli, Luigi Martina, Valter Cangelli, Francesco Lauria, Raffaella Pasquali.

“Sono orgogliosa di guidare questa coalizione a trazione ambientalista, che guarda al futuro di Torino mette il bene comune davanti agli accordi tra partiti. Voglio ringraziare personalmente Tiziana, Juri, Loredana, Federico, Luigi, Valter, Francesco e Raffaella per aver messo al servizio della città la loro competenza e la loro professionalità” prosegue Sganga.

La candidata sindaca aggiunge come le scelte compiute non sono casuali “ma espressione del territorio, con alle spalle già cinque anni di lavoro o di storico attivismo, per proseguire con il progetto iniziato. Persone dotate di sensibilità politica. Non basta iniziare la campagna elettorale a dicembre se poi non si ha chiaro con chi concretizzare le idee del proprio programma, noi abbiamo voluto dare un segnale chiaro: siamo pronti ad amministrare la nostra Torino”.