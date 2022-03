“Le voci del musical”, al Teatro Astra spettacolo solidale per i Lions Club

Uno spettacolo solidale per sostenere concretamente il progetto dei Lions Club torinesi in merito alla formazione di un cane guida per non vedenti: questo il senso dello spettacolo “Le voci del musical”, in scena martedì 22 marzo alle 20,30 presso il Teatro Astra di Torino.

Il progetto “charity”, che prevede una raccolta fondi per sostenere la formazione completa di un cane guida per non vedenti presso il centro cani guida Lions di Limbiate (Mi), è stato ideato dal Lions Club Torino New Century con il contributo dei Lions Club Crocetta Duca d’Aosta, Valentino Futura, Cittadella Ducale, Europa, Taurasia, Torino 2 e Torino Stupinigi.

«Questa iniziativa rappresenta per noi un modo tangibile di fare del bene – sottolinea Anna Trompetto, presidente del Lions Club New Century –, vogliamo raccogliere fondi sufficienti alla formazione completa di un elemento fondamentale per la vita e l’indipendenza di un non vedente, un angelo custode che è davvero molto di più di un cane e che dà sicurezza a chi ha perso il bene prezioso della vista».

“Le voci del musical“ rappresenta il sodalizio artistico tra Adriana Cava e Fabrizio Voghera, intesa che dura ormai da molti anni e che ha prodotto spettacoli di successo.

I ballerini della Adriana Cava Dance Company affronteranno un viaggio attraverso i più famosi musical che hanno deliziato milioni di persone: Moulin Rouge, Alice in Wonderland, Notre Dame De Paris, Giulietta e Romeo, Otello l’Ultimo bacio.

Adriana Cava, danzatrice, insegnante e coreografa, ha saputo creare un suo stile caratterizzato da un elevato livello tecnico e da una grande espressività: ogni anno organizza numerosi spettacoli e rassegne che porta in tourneè in Italia e all’estero.

Ospite di fama internazionale della serata sarà Fabrizio Voghera, interprete del Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, di Giulietta e Romeo e produttore e ideatore nel 2018 dell’opera musicale Otello l’ultimo bacio.

«Sono davvero lieta di sostenere questo progetto solidale dei Lions Club torinesi, un’iniziativa utile e importante – spiega Adriana Cava -, con lo scopo primario di contribuire alla formazione di un cane guida per una persona non vedente. Vogliamo dare speranza e gioia al pubblico nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando, dando spazio alla generosità».

Alla serata parteciperanno inoltre la cantante Valentina Camilleri e i danzatori Federica Bertolino, Martina Battaini, Federica Destefanis, Arianna Galleano, Marella Gamba, Giulia Ruella, Michele Prudente, Alessandro Romano, Federica Valla, Andrea Barbagallo, Cristian Dattomo.