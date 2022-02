Le innovazioni tecnologiche all’interno di casinò virtuali, ecco le novità recenti 

Nel ultimo decennio abbiamo affrontato tanti cambiamenti dovuti allo sviluppo della tecnologia del web spazio acquisendo più vantaggi in tutti gli ambiti. Facciamo qualche esempio più eloquente. I Bitcoin essendo una valuta digitale ha assunto il ruolo di protagonista del mercato finanziario online, che sostanzialmente funzionano allo stesso modo dei contanti, seguendo tutto il percorso di transazione, a differenza dalle carte di credito e prepagate, che i BTC funzionano come irreversibili, e risultano completamente in modo anonimo, rintracciabile. Dopo essere state entrate nel mondo di gioco d’azzardo, in particolare in Casinò per soldi veri, le criptovalute hanno introdotto i nuovi rivoluzionari metodi di pagamento quelli che attraggono il numero di visitatori, i clienti potenziali, sempre crescente. Vale a ricordare che le monete digitali sono impossibili da perseguire e nemmeno confiscare, mantengono la privacy al 100%. Inoltre, nell’uso di Bitcoin si prevede il futuro considerando tutte le sue proprietà per lo sviluppo dell’economia in genere.

Tendenzialmente, a parte della questione della sicurezza, che è fondamentale per giocare in modalità protetta, i casinò che accettano Bitcoin che dimostrano altri vantaggi. Per capire la dinamica generica e come applicare la moneta digitale in un casinò altrettanto virtuale, dobbiamo ripassare alcuni aspetti dell’argomento che per poter applicarla nel gioco d’azzardo, bisogna registrarsi sulla piattaforma prescelta affidabile. Dopo di che in maniera del tutto anonima si passa ad acquisto vero e proprio. Per il passo successivo si effettua il deposito del denaro per iniziare il gioco, si inserisce l’importo stabilito, ciascuno lo stabilisce a seconda di propri limiti e possibilità economiche, impostare l’opzione della valuta virtuale, concludendo il processo con la conferma. La stessa operazione vale anche per il prelievo nel caso della vincita, si seleziona il Bitcoin come il metodo di pagamento. Le transazioni sono di carattere immediato a differenza di altri mezzi simili, per le operazioni di molti casinò Bitcoin non sono previste neanche commissioni. Tranne il Bitcoin stesso circolano anche le altre monete digitali, altrettanto accettate sul Web ma ancora privi di ottenere il peso notevole.

Nei casinò bitcoin bonus senza deposito Italia vi saranno proposti la moltitudine dei giochi, tra cui:

Poker;

Blackjack;

Roulette cin le sue tipologie: Europea, Francese, Americana, Multi-Ruota, Multi-player.

Le Slot di tipi vari.

Solite raccomandazioni sul controllo continuo prima di effettuare la puntata, se quei giochi Bitcoin siano fanno parte del casinò scelto che accetta il Bitcoin. Maggiormente, tutti i nuovo casinò italiano sono portati all’uso di tecnologia blockchain, per far sì che gli utenti saranno ammessi a verificare la legalità del casinò, andando a visualizzare dei RTP dei giochi e i payout.

Ci soffermiamo sulla presenza dei Bonus, che sostanzialmente appaiono gli stessi del casinò tradizionale, che cercano do riproporli alla clientela allo scopo di coinvolgere di provare a giocare con loro. La particolarità consiste nel offrire i bonus sia in valuta ordinaria che in Bitcoin direttamente, assecondando tutti i gusti e le preferenze degli ospiti. Ecco la lista di Bonus offerti dai Casinò Bitcoin Online:

Bonus di Benvenuto;

Bonus sul Deposito;

Bonus senza Deposito, offre inoltre free Spins, free Bits;

Bonus Cashback;

Gira la Ruota gratuita giornaliera;

Tornei con Montepremi.

Una delle domande più frequenti da affrontare e da rifletterci sopra è quella che se vale la pena di scegliere Casinò basato sulla criptovaluta o continuare a utilizzare quella ordinaria. Non c’è una risposta certa, anche secondo dell’opinione di esperti di miglioricasinoonlineaams, ma il fatto sta che i criptocasinò rappresentano il futuro di tutta industria del gioco pubblico online, in quanto tale grazie alle garanzie di tutela e di sicurezza, dei dati e dei pagamenti, che sicuramente troverà il posto sempre più elevato e notevole.

In modo parallelo si sviluppano costantemente le organizzazioni che riguardano il Gambling, ma che stanno ad tutelare altri aspetti del gioco d’azzardo, offrire alcuni servizi di supporto contro le dipendenze e così via. Una di queste è Federazione Italiana degli Operatori dei Dipartimenti e dei Servizi delle Dipendenze, che opera con il gruppo di professionisti associati e operatori per diffondere i servizi delle dipendenze varie, quelle dal gioco incluse. Possiede un potenziale per esprimere le esperienze prodotte dagli operatori nel campo clinico e della ricerca indirizzati a migliorare la qualità di interventi nel settore, facendo riferimento scientifico e organizzativo, contribuendo inoltre l’aiuto alle persone ad affrontare e a superare soprattutto le problematiche di questo genere.