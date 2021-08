Lo Russo lancia campagna per Torino “Grande, forte, unita”

Si basa sullo slogan “Torino grande, forte, unita” la nuova campagna di comunicazione del candidato sindaco del centrosinistra a Torino, Stefano Lo Russo. “Torino – spiega Lo Russo – deve tornare a essere punto di riferimento e guida, deve tornare a essere grande nella solidarietà, nella ricerca, nell’innovazione, nel lavoro, nella qualità della vita. Restituire alla nostra città la sua grandezza in tutti quei campi che l’hanno resa, in passato, un modello”. “Per una Torino forte – continua – che guardi al futuro con la consapevolezza delle profonde radici che la città affonda nella sua storia e nei suoi valori a partire dal lavoro. Costruire il futuro di Torino su fondamenta forti, pilastri su cui investire per aprire una nuova stagione di vera ripartenza”. E infine “unita”: “Torino – prosegue Lo Russo – dovrà essere la città in cui nessuno viene lasciato indietro, la città delle possibilità, delle opportunità e dei diritti di tutte e tutti”

Per il candidato sindaco del centrosinistra “sono tre parole che non rappresentano solo evocazioni, ma veri e propri principi a cui vogliamo ispirarci.

Non c’è vera ripartenza e sviluppo se non pensiamo a chi è in difficoltà e a creare le condizioni per rendere sempre più attrattiva Torino”. Alla campagna social si aggiungono le affissioni cartacee e, nei prossimi giorni, la campagna proseguirà con i mezzi pubblici.