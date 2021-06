La sindaca Appendino si vaccina: “Mi fido della scienza”

Anche la sindaca Chiara Appendino si è sottoposta alla vaccinazione anti Covid. La prima cittadina non aveva mai nascosto di essere favorevole al vaccino e di stare attendendo il proprio turno. Una convinzione che non ha mai mutato nemmeno dopo l’annuncio della gravidanza che la renderà mamma bis in autunno.

“Mi fido della scienza, quindi mi vaccino. Questo è ciò che ho risposto alle persone che mi chiedevano se mi sarei sottoposta a vaccinazione durante la mia gravidanza. E oggi è ciò che ho fatto” spiega Appendino dopo la vaccinazione.

“Sono consapevole che sia una scelta personale e il mio invito a tutte le donne che si trovano nella mia stessa condizione è di confrontarsi con il proprio medico e il proprio ginecologo per poter giungere a una decisione serena.

Ne approfitto per ringraziare per il loro prezioso e generoso lavoro tutto il personale impegnato in questa campagna vaccinale, fondamentale per poter ripartire”.