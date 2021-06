Fifa 22, Ultimate Team: le nuove carte Icon

Fifa 22 e Ultimate Team sono per molti aspetti ancora un mistero. Non si conosce né la data di uscita e tantomeno la cover. Tuttavia già in molti sono alla caccia di indiscrezioni che riguardino la nuova edizione della saga di Ea Sports.

Ad esempio è possibile dire qualcosa di più concreto sulla funzionalità di Fifa 22 Ultimate Team. In particolare sembrerebbe che nella nuova edizione si debbano aggiungere diverse carte Icon. Alcuni leak propongono un lungo elenco che parte da Robin Van Persie, Iker Casilla, Wesley Sneijder, Park Ji-Sung, Diego Forlan e Lucio.

Tra le altre ipotesi per Fifa 22 Ultimate Team anche alcuni nomi di giocatori più indietro nel tempo come Gabriel Batistuta e Jaap Stam.

Come detto, però, mai come quest’anno le bocche degli sviluppatori che lavorano al videogioco sono cucite. Nulla ha potuto fare anche il furto di dati che la Electronic Arts ha subito poche settimane fa, dal quale però non si sarebbe avuto nessun particolare scoop sul gioco di simulazione calcistica.

Si dovrà dunque attendere la metà di luglio quando nel tradizionale evento di presentazione delle novità in uscita in autunno Ea Sports illustrerà di sicuro anche Fifa 22 e forse svelerà il calciatore scelto per la copertina e la data di uscita, nella speranza che sia confermata tra fine settembre e la prima metà di ottobre come negli anni precedente e che non ci siano ritardi dovuti alla pandemia.

Insomma, per ora Fifa 22 resta un grande enigma su cui ogni tanto escono indiscrezioni più o meno sicure. Non resta che attendere per capire cosa c’è di vero e come sarà la versione 22 del gioco più atteso dell’autunno.