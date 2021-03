La protesta della scuola contro la Dad riempie la piazza

Studenti, bambini, genitori e insegnanti. Il popolo della scuola torna in piazza contro la Didattica a distanza a cui da settimane sono costretti tutti gli ordini e gradi di scuola per le misure della zona rossa.

Circa 300 persone in piazza Carignano, tra cui anche Lisa e Anita, con striscioni pentole e trombette per far sentire il loro no alla Dad. Mentre chi è rimasto a casa alle 11 ha simbolicamente interrotto le lezioni per un minuto per suonare la campana.

“Oggi sono presenti studenti e insegnanti. L’unica assente è la scuola”, dicono i manifestanti.

“Siamo stufi di stare a casa – dice Carola Messina di ‘Priorità alla scuola‘ – vogliamo che tutti gli ordini di scuola rientrino, non solo i più piccoli, e vogliamo ribadire quali sono le priorità per la scuola del futuro. Non crediamo alla riapertura dopo Pasqua

“Siamo scesi in piazza perché le istituzioni ci hanno lasciato una scuola in macerie, edilizia scolastica che non garantisce sicurezza e nemmeno misure sanitarie che ci avevano promesso – sostiene Alessandro del liceo Gioberti – La scuola ci è stata lasciata in macerie e noi dobbiamo ricostruirla come s