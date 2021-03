Taxi in protesta invadono il centro di Torino. “Non ce la facciamo più”

Un serpentone di auto bianche che suonando il clacson sono arrivate dall’Allianz Stadium fino al centro di Torino, sfilando per via Po fino a piazza Vittorio. Fumogeni, petardi e il grido di rabbia di oltre 400 tassisti che a causa della pandemia hanno visto diminuire i loro guadagni: “Non ce la facciamo più, non abbiamo scelte per questo oggi siamo qua” affermano. “Siamo in strada tutti i giorni ma non si lavora più e con quel poco che guadagniamo dobbiamo scegliere: o paghiamo l’Inps o mettiamo a tavola qualcosa per i nostri figli”.

“Le istituzioni sono sorde, eppure è da un anno che c’è questa situazione, siamo esasperati. E molti di noi sono disposti a tutto anche purtroppo a gesti estremi”, affermano ancora i tassisti che scelgono di protestare proprio nel giorno in cui a Torino c’è anche lo sciopero del bus. Gesti di solidarietà e applausi dalle strade da parte delle persone che si trovavano lungo le vie.