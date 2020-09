Kit per diagnosticare il Covid abbandonati in tangenziale

Erano 19 kit per effettuare i tamponi diagnostici per il Covid quelli contenuti nello scatolone che un uomo ha ritrovato in tangenziale, all’altezza di Orbassano, e consegnato in tarda serata al commissariato di Rivoli.

L’uomo è stato insospettito dalle dimensioni e dalle indicazioni sull’involucro: la presenza di ghiaccio secco e un’etichetta con la dicitura “SARS COV 2 AMP 192T KIT” e si è recato dalla polizia. Gli agenti hanno scoperto che all’interno della scatola c’erano diversi kit nuovi per effettuare i tamponi covid, immersi in ghiaccio secco, che si sarebbero rapidamente deteriorati, diventando inutilizzabili se non fossero stati subito ricollocati. La collaborazione con l’Asl di Cuneo ha fatto si che un’unità specializzata dell’Ospedale di Cuneo ritirasse subito lo scatolone presso il commissariato di via Pavia, salvando la funzionalità dei kit.