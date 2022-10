Juventus, Allegri batte la carica per la Champions League: “Vincere ma senza ansia”

Il cammino della Juventus in Champions League è iniziato in salita. Per questo Massimiliano Allegri sprona i suoi alla vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa: “Siamo a zero punti dopo due partite, domani dobbiamo vincere ma senza avere fretta o ansia”. “Dobbiamo fare una prestazione di ottimo livello e di squadra – aggiunge l’allenatore – e non influenzerà il digiuno dei giocatori israeliani: sono una buona squadra, bene organizzata e che pressa a tutto campo”.