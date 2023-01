ISOP Season 2022-23: torna l’attesissimo torneo di Poker

Dopo gli anni del boom, il poker sta vivendo una fase di consolidamento davvero interessante. Durante i due anni appena trascorsi infatti i giocatori italiani si sono tenuti in allenamento grazie alle tante piattaforme in cui è possibile giocare online e, ora che è possibile, è il momento di tornare a confrontarsi vis a vis, nei tornei dal vivo!

La comunità del gioco poker in Italia, infatti, è molto attiva e coinvolta nei vari tornei e campionati di poker che si tengono nel nostro paese. Uno dei più importanti è sicuramente l’ISOP, Italian Series of Poker, un evento annuale che vede la partecipazione di moltissimi giocatori provenienti da tutta Italia.

La prossima edizione del campionato si terrà nel 2023 a Nova Gorica , come d’abitudine, e sarà sicuramente un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di poker. Oltre alle competizioni, l’ISOP offre anche la possibilità di partecipare a diverse attività collaterali, come workshop e incontri con esperti del settore.

L’importanza del Campionato Italiano di Poker ISOP risiede nella possibilità di mettersi alla prova con i migliori giocatori del Paese e di confrontarsi con loro, oltre che di vivere un’esperienza indimenticabile in uno dei luoghi più belli e suggestivi della Slovenia.

Vediamo insieme come funziona l’ ISOP , che si svolge in modo molto simile a qualsiasi altro torneo di poker, in cui i giocatori si sfidano a un tavolo di gioco, cercando di vincere le puntate e accumulare il più alto numero di chip possibile.

Le regole sono quelle delle diverse varianti del poker, con le classiche combinazioni di carte e le puntate obbligatorie.

La struttura del campionato prevede diverse fasi di gioco, in cui i giocatori vengono eliminati man mano che il torneo progredisce. Esistono diversi eventi, dedicati ai team oppure alle numerose varianti del gioco, all’interno della competizione come:

ISOP POY – Player of the year

OMAHA POY – Player of the year

SIDE POY – Player of the year

CIS – Campionato Italiano a Squadre

Data la popolarità dell’evento ogni anno compaiono nuovi micro tornei interni dedicati a specialità diverse, in modo da rendere sempre più coinvolgente la competizione. Per partecipare è necessario versare una quota iniziale il cosiddetto buy-in, che quest’anno ha un andamento progressivo a seconda del passare dei giorni.

Si parte da 250 euro nel DAY 1A del giovedì per poi salire a 300 euro il venerdì. Il sabato si va a 350 nel DAY 1C e infine 400 euro nel DAY 1D. Domenica alle 13:00 inizierà il DAY 2 e lunedì alle 14:00 il FINAL DAY.

Il vincitore di ogni evento riceve, oltre alla medaglia e al titolo di Campione italiano, un bracciale dell’Italian Series of Poker e un premio in denaro proporzionale al numero degli iscritti.