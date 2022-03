Investimento immobiliare a Firenze: cosa consigliano gli esperti

La città di Firenze è da sempre meta gettonata per i turisti di tutto il mondo ed ha attirato molto l’interesse degli investitori immobiliari. Negli ultimi anni la città ha avuto modo di sopperire ad alcuni ritardi legati allo sviluppo delle infrastrutture, ed oggi può essere considerata come una città turistica all’avanguardia, patrimonio storico e di tradizioni, di inestimabile valore.

Gli investimenti di lusso a Firenze

Scegliere di effettuare un investimento immobiliare di lusso a Firenze, comporta una serie di valutazioni da tener presenti. Tra i quartieri del centro che hanno suscitato l’interesse degli investitori, troviamo Viale Michelangelo da cui si arriva al celebre Piazzale Michelangelo, fiore all’occhiello della città e meta di tutti quei turisti che desiderano ammirare, da un punto privilegiato, tutte le magnificenze architettoniche e naturalistiche di Firenze.

Altra zona privilegiata è il Lungarno Amerigo Vespucci, ovvero quel lungo tratto della sponda nord dei lungarni fiorentini che va dal Ponte alla Carraia al Ponte alla Vittoria, tappa obbligatoria per chiunque voglia visitare il centro della città.

Spostandosi, poi, nel centro storico, ci sono i quartieri delle botteghe artigiane di Santo Spirito, San Niccolò e Santa Croce, mentre per le zone collinari, particolarmente interessante per un investimento è Fiesole, considerato il comune più ricco della Toscana.

Investimenti nei quartieri residenziali di Firenze

Spostandosi dal centro e raggiungendo le zone più residenziali della città, particolare interesse ha suscitato la zona residenziale in stile liberty, Campo di Marte.

Questo quartiere vanta villini e condomini di inizio ‘900 e palazzine risalenti agli anni ’70 che si rifanno alle architetture tipiche del capoluogo toscano. Per chi ama lo sport e il calcio, troverà efficiente la vicinanza di questa zona con lo stadio Artemio Franchi.

Il quartiere più esteso di Firenze, invece, è Rifredi, ricco di centri commerciali e università, ospita anche diversi centri ospedalieri all’avanguardia.

Per le famiglie che prediligono le aree verdi, i negozi e servizi di vario genere, possono trovare ottime soluzioni nella zona Poggio Imperiale-Bandino, dove la vicinanza al centro e i diversi mezzi di trasporto, contribuiscono ad elevarne l’efficienza.

Infine per chi ama abitare in collina, troverà molte soluzioni nel quartiere Bolognese, particolarmente apprezzato da chi non rinuncia a spostarsi con la macchina, riuscendo, inoltre, a non trovare problemi con le ZTL e il parcheggio.

Servizi Casavo per valutazioni online gratuite

Chi possiede una casa e decide di venderla, può avvalersi dei servizi seri e professionali come quelli offerti da Casavo che permette di avere una valutazione online gratuita e veloce.

Grazie a un team di esperti, si otterrà una valutazione immediata della propria casa, grazie al supporto di sofisticati algoritmi. Nell’arco di 24h, poi, si verrà contattati per fissare una visita all’immobile, anche attraverso l’app, e ricevere, in seguito, l’offerta di acquisto del portale, decidendo di vendere la propria casa anche in 30 giorni.