Intelligenza artificiale, Gallavotti: “No concorrenza AI su terreni creativi”

(Adnkronos) – "L'intelligenza artificiale è uno strumento straordinario, lo chiamiamo intelligenza, quindi pensiamo che possa farsi carico di prerogative tipicamente umane. In realtà, per come è disegnata non può farci concorrenza sui terreni, come la creatività, per esempio". Lo ha detto Barbara Gallavotti, giornalista scientifica e conduttrice 'Quinta dimensione' Rai 3, in occasione dell'evento di presentazione dell'ultima ricerca di Deloitte sull'Intelligenza Artificiale in Italia, avvenuta in anteprima nel corso dell'Innovation Summit svoltosi al MAXXI di Roma.