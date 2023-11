Intelligenza artificiale, Pompei: “Istituzioni unite per garantirne successo”

(Adnkronos) – “Ci è sembrato opportuno fare un momento di comunicazione e di divulgazione per mettere in evidenza le grandi opportunità per tutti i settori che potranno disporre dell’AI e della sua evoluzione. Sarebbe importante che imprese e istituzioni lavorino a stretto contatto”. Con queste dichiarazioni il Ceo di Deloitte Central Mediterranean, Fabio Pompei, è intervenuto a margine dell’evento di presentazione dell’ultima ricerca di Deloitte sull’Intelligenza Artificiale in Italia, avvenuta in anteprima nel corso dell’Innovation Summit svoltosi al MAXXI di Roma. "https://nuovasocieta.it/wp-content/uploads/2023/11/Deloitte_PILLOLA_POMPEI.mp4"—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)