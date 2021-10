Intel, Lo Russo-Pentenero: “Seguiamo dossier con interesse”

“Seguiamo attentamente il dossier Intel. Ad oggi nessuna decisione sarebbe stata presa dalla multinazionale statunitense, ci incontreremo a breve con la Regione Piemonte e il Governo per seguire e sostenere l’insediamento a Torino”. Lo dichiara il neo Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, nel giorno del suo insediamento a Palazzo civico insieme all’assessora al lavoro e attività produttive, Gianna Pentenero, in merito alla trattativa in corso con la multinazionale statunitense Intel per l’apertura di un nuovo stabilimento.

“Mirafiori – continuano – è un tema fondamentale per Torino, per gli spazi utilizzati e per il futuro produttivo della città ma non è l’unico spazio presente nell’area metropolitana di Torino. Siamo – proseguono – convinti che riqualificare gli spazi esistenti debba rappresentare l’impegno comune del territorio. Abbiamo molti spazi da convertire, dobbiamo compiere ogni sforzo per attrarre attività produttive. Solo così – rimarcano – garantiamo il futuro produttivo di un’area vasta come quella di Torino. Serve innovare e serve rendere attrattivo il nostro territorio con progetti credibili e concreti” concludono.